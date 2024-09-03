الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزل خطيب المسجد الأقصي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قامت المخابرات بتسليم الشيخ عكرمة بلاغ استدعاء للتحقيق، حيث من المقرر أن يتم التحقيق معه في قسم غرف 4 في مقر سجن المسكوبية بالقدس المحتلة في تمام الساعة التاسعة صباحاً.



وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوطات التي تمارسها سلطات الاحتلال على الشخصيات الدينية والسياسية الفلسطينية في القدس، والتي تهدف إلى تقويض دورهم في الدفاع عن المسجد الأقصى والقضايا الوطنية.



كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم.



وأفادت مصادر طبية ومحلية، باستشهاد الشاب محمد كنعان بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، اثناء تواجده مع والده في أحد أحياء المخيم، فيما أصيب والده برصاص الاحتلال في الخاصرة، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.



وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه، ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.



كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وداهمت أحد المنازل بعد محاصرته وسط إطلاق القنابل الصوتية، يعود للمواطن أشرف أبو سبيل، وقامت بتفتيشه، واخضاع كل من يتواجد فيه للاستجواب والتحقيق، دون ان يبلغ عن اعتقالات.



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