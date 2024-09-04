137 عملیة إطلاق نار وتفجیر بالضفة والقدس فی أغسطس الماضی

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر “معطى” في تقرير شهري، أنه رصد خلال أمس الاثنين، 15 اشتباكًا وعمليات إطلاق نار، إضافة لتفجير 9 عبواتٍ ناسفة وإعطاب آلية عسكرية وثلاثة تصدياتٍ للمستوطنين.



وبيّن أن 5 مستوطنين إسرائيليين قتلوا وأصيب 42 آخرين في عمليات المقاومة بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي.



وتشهد الضفة الغربية عملية عسكرية واسعة تركزت في المحافظات الشمالية، وصفت هي الأوسع منذ عام 2002.



وتصدت فصائل المقاومة والمجموعات المسلحة بالضفة الغربية لعمليات الاحتلال بالاشتباك معها واستهدافها بالعبوات الناسفة.



وبدأت العملية العسكرية الإسرائيلية الأربعاء الماضي (28 أغسطس/ آب) في مدن جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية، أسفرت حتى اليوم عن ارتقاء أكثر من 30 شهيدًا وعشرات الجرحى.



/انتهى/