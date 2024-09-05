وزير الرياضة والشباب الإيراني يتوجه الى العاصمة الفرنسية باريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توجه وزير الرياضة والشباب احمد دنيامالي اليوم الخميس الى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستغرق يومين ويزور باريس للقاء الرياضيين الايرانيين المشاركة في الالعاب البارالمبية المقامة حاليا في باريس.

ويشكل عقد لقاءات مع المسؤولين الرياضيين في الدول الاخرى وكذلك الحضور في الالعاب البارالمبية للقاء الرياضيين الايرانيين اهم اهداف زيارة وزير الرياضة والشباب لباريس.

وتستمر الألعاب البارالمبية في باريس حتى 8 الجاري، والتي تشارك فيها البعثة الرياضية الايرانية تحت عنوان "ابناء ايران".

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