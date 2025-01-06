إيران تشارك في فعاليات قمة الويب 2025 لقطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن صندوق الابتكار والازدهار، فإن حدث "قمة الويب 2025 لقطر "، الذي يعد أحد أكبر الأحداث التكنولوجية في العالم، سيعقد في الدوحة، قطر، في الفترة من 23 الى 26 فبراير 2025.

في هذا الحدث، يجتمع الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) لمشاركة أحدث الإنجازات في عالم التكنولوجيا.

ويمكن للشركات المعرفية المهتمة بالمشاركة في هذا الحدث التسجيل من خلال نظام غزال التابع لصندوق الابتكار والتنمية على ghazal.inif.ir .

ومن الخدمات التمكينية التي يقدمها صندوق الابتكار والازدهار مساعدة الشركات القائمة على المعرفة على تسويق منتجاتها في أسواق التصدير، ودعم إرسال وفود الأعمال والتكنولوجيا الإيرانية (الشركات القائمة على المعرفة) وقبول وفود الأعمال والتكنولوجيا الأجنبية.

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