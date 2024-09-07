تألق أبناء ايران في بارالمبياد باريس 2024...ذهبيات في العاب مختلفة وتسجيل ارقام قياسية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه انتهى اليوم التاسع من الدورة الـ17 للألعاب البارالمبية، بينما فازت فيه القافلة الرياضية الإيرانية بثلاث ميداليات ذهبية ثمينة وصعدت إلى المركز الـ15 في جدول الترتيب وحققت صعودا لعدة مراكز في جدول توزيع الميداليات.

الكرة الطائرة جلوس تفوز بذهبيتها الثامنة

أقيمت مساء يوم الجمعة المباراة النهائية لمسابقة الكرة الطائرة جلوس ضمن النسخة السابعة عشرة من الألعاب البارالمبية بين منتخبي إيران والبوسنة.

وفي هذه المباراة، خسر المنتخب الإيراني للكرة الطائرة جلوسًا المجموعة الأولى أمام البوسنة، لكنه فاز بالمجموعة الثانية بصعوبة، وفي المجموعتين الثالثة والرابعة هزم الخصم بقوة وفاز بالميدالية الذهبية للألعاب البارالمبية للمرة الثامنة.

ياسين خسروي يفوز بذهبية رمى الاثقال وتسجيل رقم قياسي

استمراراً لمنافسات المضمار والميدان ضمن منافسات الدورة الـ17 للألعاب البارالمبية، التي تتابعها على ملعب فرنسا، تنافس ياسين خسروي، مساء يوم الجمعة، مع منافسيه في رمي الأثقال.

وفي أفضل رمية له سجل خسروي 15 مترا و96 سنتيمترا وبهذا الرقم القياسي فاز بالبطولة والميدالية الذهبية، وتمكن بهذا الرقم من تحطيم الرقم القياسي للألعاب البارالمبية.

تسجيل رقم قياسي والفوز بالميدالية الذهبية في رفع الاثقال

فاز الرياضي الايراني روح الله رستمي بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال بوزن 242 كجم. انه حطم رستمي الرقمين القياسيين العالمي والبارالمبية من خلال رفع هذا الوزن. وبعد 8 سنوات، حطم الرقم القياسي العالمي مرة أخرى وهذه المرة سجل رقما قياسيا بكيلو غرام إضافي عن الرقم القياسي السابق.

الرياضيون الايرانييون الفائزون بالميداليات في دورة الألعاب البارالمبية السابعة عشرة على النحو التالي:

الميدالية الذهبية:

* سارة جوانمدي – مسدس هوائي 10 أمتار

* أمير حسين عليبور – رمي الأثقال

* سعيد افرزو - رمي الرمح

* روح الله رستمي - رفع الأثقال

* المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس

* ياسين خسروي – رمي الأثقال

الميدالية الفضية:

* ظفر ذاكر – رمي الأثقال

* برستو حبيبي– رمي الهراوة

*زهراء رحيمي – باراتكوندو

* فاطمة همتي - في رمي السهم

* فريق مزيج مركب في رمي السهم

* مهدي أولاد - رمي الأثقال

* هاجر صفرزاده – المضمار والميدان

* حسن باجولفند – رمي القرص

* ميثم بني طبا – باراجودو

* علي بيروج – رمي الرمح

الميدالية البرونزية :

* علي رضا بخت – باراتكوندو

* حامد حق شناس – باراتكوندو

* علي رضا مختاري – رمي الأثقال

* محمد رضا عرب العامري –رمي السهم

* محسن بختيار - رفع الأثقال

* علي أصغر جوانمردي - رمي الأثقال

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