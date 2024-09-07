الرئيس الايراني يهنئ جمهورية طاجيكستان بيوم استقلالها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس بزشكيان لنظيره الطاجيكي: "ان توسيع العلاقات والتعاون مع دول المنطقة ولاسيما جمهورية طاجيكستان، من اولويات السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة لدى الجمهورية الاسلامية".

ونوه الرئيس الايراني باللغة الفارسية المشتركة بين البلدين، وقال: "انني على يقين بان العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والتي تخدم مصالح الشعبين، ستشهد نموا اكثر من اي وقت مضى".

وفي الختام، دعا الرئيس الايراني، الباري عز وجل ان يمنّ على نظيره الطاجيكي بدوام السلامة والتوفيق، وعلى شعب هذا البلد، بمزيد من الرقي والشموخ.

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