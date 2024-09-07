الرئيس الايراني يزور جامعة القيادة والأركان التابعة للجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار الرئيس بزشكيان، اليوم السبت، جامعة القيادة والأركان التابعة للجيش الايراني (دافوس) وتفقد مختلف الأقسام في هذه الجامعة.



وكان رئيس الجمهورية قد زار صباح اليوم، مقر خاتم الأنبياء التابع لحرس الثورة وتعرف على المشاريع التي يقوم بها هذا المقر في البلاد حاليا.



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