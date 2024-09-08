الرئيس الايراني يهنئ غريب شاهي بفوزه بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مسعود بزشكيان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "عزيزي علي أكبر غريب شاهي، تهانينا على الميدالية الذهبية والمنصة الأولى للألعاب البارالمبية".

وفي اليوم الأخير من دورة الألعاب البارالمبية السابعة عشرة، واجه الرياضي الوطني الإيراني علي أكبر غريب شاهي منافسين من الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وماليزيا وأمريكا واليابان والمكسيك وأوزبكستان ومنغوليا في فئة 107 كجم.

وهو الذي يعتبر أيضًا صاحب الرقم القياسي العالمي، طلب وزنًا قدره 252 كجم في الحركة الثانية، فتمكن من تقييده بشكل صحيح وحطم الرقم القياسي مرة أخرى، وأصبح أخيرًا بطل أولمبياد باريس للمعاقين بنفس الرقم القياسي البالغ 252 كجم.

وهذه هي الميدالية الذهبية السابعة لقافلة إيران في أولمبياد باريس للمعاقين.

وغريب شاهي لديه 4 بطولات عالمية وذهبية واحدة في الألعاب الآسيوية.

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