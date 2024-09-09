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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٣٩ م

قيادي في حرس الثورة: لم يتم إرسال أي صواريخ إلى روسيا

قيادي في حرس الثورة: لم يتم إرسال أي صواريخ إلى روسيا

نفى قائد العمليات في مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع لحرس الثورة الاسلامية، العميد فضل الله نوذري المزاعم حول إرسال صواريخ إيرانية إلى روسيا، وقال:" إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت مراراً وتكراراً أنها ليست مؤيدة لأي من أطراف الحرب في أوكرانيا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد فضل الله نوذري جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديد وقال: "القوات المسلحة على استعداد تام والردع لدينا على مستوى ممتاز"، لافتا الى ان في العملية الأخيرة ضد الكيان الصهيوني، تضررت قوة الردع لدى العدو أضرارا بالغة وان الصهاينة فشلوا امامنا".

كما أشار قائد العمليات في مقر خاتم الأنبياء المركزي الى تهديدات الأعداء للبلاد وأضاف: "العدو يريد تعويض هزائمه المذلة بمثل هذه التهديدات، لكنه لايستطيع تنفيذها ويستخدمها فقط في اطار الحرب النفسية".

وبشأن مزاعم الأوكرانيين المتمثل في ان الصواريخ الإيرانية تم تسليمها إلى روسيا قال العميد نوذري: "لم يتم إرسال أي صواريخ إلى روسيا وهذا الادعاء هو نوع من الحرب النفسية".

وأكد قائد العمليات في مقر خاتم الأنبياء: "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الحرب في أوكرانيا، والذي تم الإعلان عنه مرات عديدة، هو أنها ليست مؤيدة لأي من الأطراف في الحرب وان ايران لا يعتبر هذه الحرب مشروعة".

/انتهى/

رمز الخبر 1948346

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