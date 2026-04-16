اللواء عبداللهي: جميع المعدات المستخدمة في الحرب محلية الصنع.. مستعدون للدفاع الشامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن قائد الجيش الباكستاني استعرض خلال لقائه قائد مقر "خاتم الأنبياء" تقريراً حول الإجراءات المتخذة في إطار المساعي الرامية لإنهاء الحرب، كما عرض نتائج محادثاته في طهران، مؤكداً على استمرار هذه الجهود.

من جانبه، أعرب اللواء عبد اللهي خلال لقائه بالمشير عاصم منير، عن تقديره لمواقف باكستان حكومةً وشعباً الداعمة لإيران خلال الحربين المفروضتين الثانية والثالثة. واعتبر أن إقدام العدو على شن عدوانه ناتج عن خطأ في الحسابات تجاه الشعب الإيراني، ولا سيما القدرات الدفاعية للقوات المسلحة.

كما أشار قائد مقر "خاتم الأنبياء" إلى الالتفاف الشعبي حول القوات المسلحة، قائلاً: "إن جميع المعدات المستخدمة في هذه الحرب هي معدات محلية الصنع بأيدي الشباب الإيراني؛ واليوم لا يساور أحداً الشك في أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع الشامل في حال ارتكب العدو أي حماقة".