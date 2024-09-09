قاليباف يهنئ منتخبي مصارعة الحرة والرومانية الايرانية للشباب للفوز بالبطولة ولقب الوصافة في العالم

وأفادت وكاة مهر للأنباء، انه قدم محمد باقر قاليباف، التهاني، بتتویج المنتخب الإیراني للمصارعة الرومانية ببطولة شباب العالم وحل منتخب شبابنا للمصارعة الحرة في مركز الوصافة في هذه المنافسات.

وقال قاليباف في رسالة بهذه المناسبة: ان الفخر الذي سجله المنتخبان الوطنيان للمصارعة الرومانية والحرة للشباب في بطولة العالم، يبعث على البهجة.

وأضاف: لقد أثبت شبابنا الشجعان قوتهم وقدرتهم ليحققوا بكل فخر هذه المکانة القيمة.

وقدم التهاني بهذه المناسبة للمصارعين والمدربين والطاقم الفني والشعب الايراني.

یذکر أنه توجت ايران ببطولة شباب العالم للمصارعة الرومانية، والتي اقيمت في مدينة بونتي فيدرا بإسبانيا بحصدها 4 ميداليات ذهبية و 1 فضية و 1 برونزية.

كما حل منتخب شباب ايران للمصارعة الحرة في مركز الوصافة في بطولة العالم في مدينة بونتي فيدرا بإسبانيا بحصده 3 ميداليات ذهبية و 2 فضية و 1 برونزية.

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