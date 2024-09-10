تصفيات كأس العالم2026..المنتخب الايراني يتطلع الى مواصلة سجله الحافل لانجازات امام المنتخب الاماراتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيواجه المنتخب الإيراني لكرة القدم اليوم الثلاء الإمارات ابتداءً من الساعة 19:30 مساء بالتوقيت المحلي، في الأسبوع الثاني من الجولة التأهيلية الثالثة لكأس العالم 2026 على ملعب هزا بن زيد في مدينة العين الإماراتية.

ويواجه فريقان بعضهما البعض بينما يملكان ثلاث نقاط بفوزهما في مباراتهما الأولى، لكن كل منهما يعيش ظروفا مختلفة تماما لتحقيق هذا الفوز.

فوز ايران الصعب امام منتخب قرغيزستان في المباراة الاولى

أدى فوز المنتخب الإيراني على قيرغيزستان بنتيجة 1-0 إلى حصول المنتخب بقيادة اميرقلعه نويي على ثلاث نقاط في المباراة الأولى، لكن هذه النتيجة ماكانت شيئًا يودها مشجعو المنتخب الوطني في ملعب فولادشهر بأصفهان. ولذلك تم إطلاق شعارات ضد المدير الفني ولاعبي الفريق، مما أدى إلى بعض الآثار الجانبية.

لكن قلعة نوعى سعى الى عدم الاكثرث لمنتقديه وحاول التوقف عن الجدال معهم للتركيز على المباراة ضد الإمارات. وتدخل إيران هذه المباراة بسجل مميز في مبارياتها امام المنتخب الامارات، إذ لم تخسر أمام الإمارات سوى مرة واحدة. وكان آخر لقاء بين هذين المنتخبين في بطولة كأس أمم آسيا 2023 قد انتهى بنتيجة 2-1 لصالح إيران.

المنتخب الاماراتي الذي هزم في مباراته الاولى بطل كأس امم آسيا

وعلى الجانب الآخر من الملعب، سيكون الإمارات الذي تمكن من تخطي حاجز منتخب قطر 3-1 في مباراته الأولى والحصول على ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على بطل كأس أمم آسيا مرتين.

بعد فوزه هذا، سيدخل المنتخب الإماراتي المباراة أمام إيران على ملعب هزا بن زيد في العين بثقة عالية. ومن ناحية أخرى، ستدخل إيران أيضاً هذه المباراة بعد فوز صعب على قيرغيزستان 1-0.

والآن تأتي الإمارات إلى الملعب بقيادة باولو بينتو لتحقيق حلم أكبر، لتتمكن بدعم جماهيرها في العين من إيقاف المنتخب الإيراني.

ثلاث نقاط حيوية لخلق الهدوء في المعسكر الإيراني

أمير قلعه نويي يعرف أفضل من أي خبير كرة قدم في البلاد أن لا شيء سوى الفوز على الإمارات يمكن أن يساعد فريقه على الخروج من الأزمة.

من المؤكد أن فوز إيران على الإمارات سيجلب ارتياحًا كبيرًا للاعبي كرة القدم وانصاره في البلاد، ولكن على الجانب الآخر من العملة، فإنه بالتأكيد لن يكون جيدًا للاعبين والموظفين المستقرين في المنتخب الوطني!

وترتبط مباراة اليوم بشكل مباشر بمساعي الفريقين للوصول إلى صدارة الترتيب. ومما لا شك فيه أن الحصول على ثلاث نقاط لكل منتخب سيكون خطوة مهمة للاقتراب من صدارة الترتيب ومن ثم محاولة الحصول على حصة للمشاركة في كأس العالم 2026 في الجولة الثالثة من التصفيات التأهيلية للكأس.

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