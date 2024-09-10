السعودية تدين استهداف مواصي خان يونس جنوب غرب غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، استهداف مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات في اعتداء جديد لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزّل.

وجددت الرياض رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

كما أكدت السعودية على المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

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