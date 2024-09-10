ايران تصدر منتجاتها البتروكيماوية إلى خمس قارات حول العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مرتضى شاه ميرزاي، قال في تصريح له: أنتج قطاع البتروكيماويات الإيرانية حوالي 75 مليون طن من المنتجات في عام 2023، منها حوالي 30 مليون طن صادرات و 13 مليون طن مبيعات محلية.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لصناعة الكيماويات البترولية، في مؤتمر صحفي على هامش معرض إيران بلاست الدولي ال 18، إلى أن هذا المعرض يعد من أهم الأحداث العالمية في صناعة البتروكيماويات، وقا: أقيمت النسخة الـ 18 من إيران بلاست بتنظيم مضاعف وأقصى حضور للشركات المحلية والأجنبية، بحيث لم تتمكن العديد من الشركات المحلية والأجنبية من حضور هذه الفترة بسبب محدودية مساحة العرض.

وأشار نائب وزير النفط إلى الجهود الخاصة المبذولة لانتاج سلع ومعدات قطاع البتروكيماويات في الداخل بالكامل، وقال: حاليا ، يتم إنتاج أكثر من 87٪ من سلع ومعدات هذا القطاع محليا ، ومن المخطط أن نحتفل بالاكتفاء الذاتي في هذا القطاع في السنوات القليلة المقبلة.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لصناعة البتروكيماويات بأن صناعة البتروكيماويات تتعاون مع أمريكا اللاتينية وأفريقيا وبعض الدول الأوروبية وشرق ووسط آسيا في مجال البتروكيماويات، وقال: هناك تعاون جيد في مجال توريد السلع والمعدات والتكنولوجيا، وكذلك تدريب القوى المتخصصة بين إيران وروسيا، وإيران مستعدة لتوسيع العلاقات الإيرانية الروسية في مجال صناعة البتروكيماويات، بما في ذلك وجودها في مشاريع التنمية.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، إلى أن المنتجات البتروكيماوية الإيرانية تصدر إلى 5 قارات، وقال، أنتج قطاع البتروكيماويات الإيرانية حوالي 75 مليون طن من المنتجات في عام 2023، منها حوالي 30 مليون طن صادرات و 13 مليون طن مبيعات محلية.