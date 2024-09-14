الخارجية الروسية: التعاون بين طهران وموسكو لا يمسّ بالتعهدات الدولية

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان ريابكوف قال ذلك خلال حديثه على هامش الملتقى الاعلامي لدول مجموعة بريكس الذي عقد اليوم السبت في موسكو.

وردا على سؤال حول اهداف امريكا وراء طرح هكذا مزاعم بشان التعاون الايراني الروسي، قال : ان واشنطن تحاول اثارة الخلافات في بيئة خارجية خدمة لاجنداتها، لكنها ستواجه الفشل.

وعن طبيعة العلاقات بين موسكو وطهران، صرح مساعد وزير الخارجية الروسي، ان "علاقات البلدين اخذة بالنمو في مجالات عديدة، مبينا ان التعاون الفني والعسكري قائم بينهما ولا احد ينكره، لكن ذلك لا يعطى الحق للولايات المتحدة بان تتدخل في شؤون الاخرين.

علما ان اجتماع بريكس الاعلامي عقد، اليوم السبت، بمشاركة ممثلي وسائل الاعلام الايرانية وسائر الدول الاعضاء في هذا التكتل؛ باستضافة العاصمة الروسية موسكو.

وكان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو "كاظم جلالي" من بين الشخصيات التي شاركت في حفل افتتاح هذا الملتقى؛ مضافا الى ممثلين عن وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) باعتبارها الرئيس الدوري لمنظمة وكالات الانباء الاوراسية (افانا)، وعدد اخر من وكالات انباء ايرانية بما فيها وكالة مهر للانباء وصحيفة طهران تايمز.