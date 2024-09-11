رئيس الجمهورية يغادر البلاد متوجها إلی بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر الرئيس الايراني صباح اليوم الباد متوجها الى العراق بهدف اللقاء مع كبار المسؤولين العراقيين و زيارة عدة مدن في هذا البلد.

وسیعقد الرئيس بزشكيان خلال الزیارة، اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين بما في ذلك الرئيس العراقي ورئيس الوزراء هذا البلد ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية العراقية كما سيعقد اجتماعات مع رجال الأعمال والإيرانيين في العراق وسیوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية.

کما سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي كان من المقرر أن يوقعها رئيسا البلدين خلال زيارة رئيس الجمهوریة الشهید آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" إلی هذا البلد.



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