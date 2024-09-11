اللواء سلامي: اسرائيل ستذوق طعم الانتقام المرير قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء حسين سلامي خلال خطاب له في حقل لاحياء ذكرى شهداء في محافظة آذربيجان الغربية شمال غربي البلاد: "الیوم تتحدث إيران مع المستكبرين بلغة الاقتدار وإن اقتدار إيران الإسلامية اليوم واضحة في مواجهة الاستکبار العالمي".

وأشار إلى مقاومة أهل غزة ضد الاستكبار العالمي، وأضاف: "هذه المقاومة تبدو صعبة ومحزنة ولكن سر بقاء فلسطين یکمن في الجهاد والمقاومة والصمود".

وشدد بالقول: "الشعب الفلسطيني سينتصر بالتأكيد قريباً وأعداؤه سيذوقون طعم الانتقام من أعمالهم الشريرة".

وأکد: "الحق ينتصر دائما ونقف حتى النهاية ونحن فخورون بذلك".

وشدد على الانتقام من أعداء إيران الإسلامية وتابع: "نحن نلاحق ونعاقب جميع الأعداء، وهو ما فعلناه مرات عديدة خلال الـ 45 سنة الماضية".

وقال: "أعداء الإسلام سیغادرون البلاد الإسلامية بالذل والمهانة كما حدث هذا الأمر في أفغانستان وسوريا والعراق واليمن وإيران".

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