  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٥٣ م

اللواء سلامي: اسرائيل ستذوق طعم الانتقام المرير قريبا

اللواء سلامي: اسرائيل ستذوق طعم الانتقام المرير قريبا

وقال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي إن الشعب الفلسطيني سيذوق قريبا طعم النصر الحلو، وسيذوق الصهاينة طعم الانتقام المرير قريباً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء حسين سلامي خلال خطاب له في حقل لاحياء ذكرى شهداء في محافظة آذربيجان الغربية شمال غربي البلاد: "الیوم تتحدث إيران مع المستكبرين بلغة الاقتدار وإن اقتدار إيران الإسلامية اليوم واضحة في مواجهة الاستکبار العالمي".

وأشار إلى مقاومة أهل غزة ضد الاستكبار العالمي، وأضاف: "هذه المقاومة تبدو صعبة ومحزنة ولكن سر بقاء فلسطين یکمن في الجهاد والمقاومة والصمود".

وشدد بالقول: "الشعب الفلسطيني سينتصر بالتأكيد قريباً وأعداؤه سيذوقون طعم الانتقام من أعمالهم الشريرة".

وأکد: "الحق ينتصر دائما ونقف حتى النهاية ونحن فخورون بذلك".

وشدد على الانتقام من أعداء إيران الإسلامية وتابع: "نحن نلاحق ونعاقب جميع الأعداء، وهو ما فعلناه مرات عديدة خلال الـ 45 سنة الماضية".

وقال: "أعداء الإسلام سیغادرون البلاد الإسلامية بالذل والمهانة كما حدث هذا الأمر في أفغانستان وسوريا والعراق واليمن وإيران".

/انتهى/

رمز الخبر 1948411

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات