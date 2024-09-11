بزشكيان: تم توقيع 14 اتفاقية تعاون بين بغداد وطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه كان لدينا لقاءات جيدة جدا مع رئيس الوزراء العراقي وكانت فرصة جيدة جدا لزيارة بلدنا الصديق والشقيق العراق في زيارتي الخارجية الأولى.

وأضاف بزشكيان انه تم توقيع 14 اتفاقية تعاون بين بغداد وطهران وهي نقطة انطلاق لتوسيع العلاقات بين البلدين.

ولفت إلى انه تمت مناقشة الاوضاع الجيوسياسية للبلدين اللذین يعتبران نقطة وصل بين أوروبا وأسيا.فضلا عن تشكيل لجنة خبراء في هذا الصدد والخطط الاستراتيجية وطويلةالأمد التي من شأنها ان تؤدي إلى تعاون أكبر بين البلدين.

واوضح بزشكيان ان البلدين بحاجة إلى تنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني الثنائية من أجل التصدي للإرهابيين والأعداء الذين استهدفوا استقرار وأمن المنطقة في الماضي.

وشدد الرئيس الايراني: "نريد أن يكون العراق قويا وآمنا ومستقلا تسوده الأخوة والهدوء"، مضيفا: "سيعقد الطرفان اجتماعات تخصصية لصياغة المعاهدات والاتفاقيات اللاحقة بين بلدينا".

وفي قسم آخر من تصريحاته أشار الرئيس بزشكيان الى الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وقال: "المجارز في غزة ترتكب بالأسلحة الأميركية والغربية".

وأكد رئيس الجمهورية: "ما يحدث في غزة يكشف زيف ادعاءات الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان".

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