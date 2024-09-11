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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٢٥ م

ضمن زيارته إلى العراق

بزشكيان يلتقي مع رئيس مجلس القضاة الاعلى "فائق زيدان"

بزشكيان يلتقي مع رئيس مجلس القضاة الاعلى "فائق زيدان"

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع رئيس مجلس القضاة الاعلى فائق زيدان اليوم في بغداد وتباحثا حول قضايا تهم البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقى مع رئيس مجلس القضاة الاعلى فائق زيدان في بغداد التي وصل إليها اليوم ضمن زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وتباحث الطرفان حول زيارة بزشكيان إلى العراق وقضايا مشتركة تهم الطرفين.

/انتهى/

رمز الخبر 1948412
شیرین سماره

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