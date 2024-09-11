بزشكيان يلتقي مع رئيس مجلس القضاة الاعلى "فائق زيدان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقى مع رئيس مجلس القضاة الاعلى فائق زيدان في بغداد التي وصل إليها اليوم ضمن زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وتباحث الطرفان حول زيارة بزشكيان إلى العراق وقضايا مشتركة تهم الطرفين.

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