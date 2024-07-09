رئيس الوزراء العراقي يناقش مع بزشكيان استمرار التعاون المشترك بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن السوداني هنأ بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي، بزشكيان لزيارة هذا البلد في هذه المحادثة الهاتفية.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء العراقي في هذا البيان: تم في هذا الاتصال بحث العلاقات الثنائية والتأكيد على استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية بما يتوافق مع مصالح البلدين الجارين والصديقين إيران والعراق.

ومن جانب اخر شكر، بزشكيان رئيس الوزراء العراقي على تهنئته، وأكد على رغبة إيران في توسيع التعاون ودعم التفاهمات الثنائية في العديد من المجالات، بما من شأنه زيادة استقرار البلدين والمنطقة.

والجدير ذكره انه تم اختيار مسعود بزشكيان، يوم الجمعة 5 يوليو 2024 رئيساً تاسعاً لإيران من قبل الشعب الإيراني بعد فوزه بأغلبية الأصوات في الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وبحسب إعلان مقر انتخابات البلاد، فإن إجمالي عدد الأصوات الواردة في الفروع داخل وخارج البلاد هو 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً، فيما بلغ عدد أصوات مسعود بزشكيان 16 مليوناً و384 ألفاً و403 أصوات. وتمكن من الفوز على منافسه سعيد جليلي.

وحتى الآن، أرسل العديد من زعماء العالم رسائل تهنئة بفوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية.

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