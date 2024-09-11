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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٢٢ م

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقترح تأسيس هيكل أمني خاص ببريكس

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقترح تأسيس هيكل أمني خاص ببريكس

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن العالم في حالة تغيير، وبريكس بفضل عدد سكانها، وسعتها، واقتصادها، وقوتها، يمكن أن تكون مبتكرة ومبدعة في إنشاء هيكل أمني جديد على الساحة الدولية للمساعدة في تحقيق النظام والأمن في العالم المستقبلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قال خلال اجتماع مجموعة بريكس، اقتراحي المحدد هو تأسيس هيكل أمني خاص ببريكس تحت مسمى "لجنة الأمن لبريكس"، وتغيير آليات التعاون المشترك في مجالات السلام والأمن الدولي لمواجهة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب، والتطرف، والمخدرات، واستغلال التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى انعدام الأمن البحري، وتهريب البشر، والأنشطة البيولوجية غير المشروعة، والتهديدات في الفضاء السيبراني، وكذلك آليات إنسانية مشتركة لإنشاء فرص تعاون بين الدول.

وأضاف، يمكن لأعضاء بريكس، بالتوازي مع التعاون الاقتصادي، أن يكونوا مؤسسين لنظام أمني جديد على المستوى العالمي، مما يساعد على معالجة نقاط الضعف في النظام الأمني الحالي.

وانطلقت صباح اليوم، الأربعاء أعمال اجتماع كبار المسؤولين الأمنيين لبريكس بحضور علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأعضاء جدد آخرين من بريكس في سانت بطرسبرغ، روسيا.

ويشارك بالإضافة إلى إيران، في هذا الاجتماع مسؤولون من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا كأعضاء آخرين في مجموعة بريكس.

في هذا الاجتماع، سيطرح أحمديان، مواقف واقتراحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ثلاث جلسات من هذا الاجتماع.

رمز الخبر 1948413

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