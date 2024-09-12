المدارس والمخيمات في قطاع غزة تحولت الى بنك اهداف الکیان الصهیوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني اليوم الخميس ان المدارس ومخيمات اسكان النازحين في قطاع غزة، تحولت الى اهم اهداف للقصف والغارات الجوية اليومية التي يشنها الكيان الاسرائيلي.

وقال كنعاني في منشور على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي ان استهداف الكيان الصهيوني لمدرسة الجاعوني التابعة للاونروا بوسط قطاع غزة، خلف لحد الان 18 شهيدا فلسطينيا. ويقيم في هذه المدرسة، الوف النازحين الفلسطينيين.

واضاف ان المدارس ومخيمات توطين النازحين في قطاع غزة تحولت الى اهم بنك اهداف للقصف والغارات الجوية اليومية للكيان الصهيوني؛ نلفت عناية أمريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وكندا واستراليا وباقي موردي القنابل والصواريخ الى الكيان الصهيوني الى هذا الامر.

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