فريق برسبوليس الايراني يتوجه إلى السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر اعضاء فريق برسيبوليس لكرة القدم اليوم إلى جدة على متن طائرة مستأجرة للقاء مع نادي الأهلي السعودي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 21:30 مساء يوم الاثنين بتوقيت ايران، على ملعب عبدالله بن فيصل بجدة.

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