  1. إيران
  2. الرياضة
١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٠٧ م

فريق برسبوليس الايراني يتوجه إلى السعودية

فريق برسبوليس الايراني يتوجه إلى السعودية

توجه اعضاء فريق برسبوليس الايراني لكرة القدم الى جدة لمواجهة الاهلي السعودي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر اعضاء فريق برسيبوليس لكرة القدم اليوم إلى جدة على متن طائرة مستأجرة للقاء مع نادي الأهلي السعودي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 21:30 مساء يوم الاثنين بتوقيت ايران، على ملعب عبدالله بن فيصل بجدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948459

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات