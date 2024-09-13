فريق برسبوليس الايراني يتوجه إلى السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر اعضاء فريق برسيبوليس لكرة القدم اليوم إلى جدة على متن طائرة مستأجرة للقاء مع نادي الأهلي السعودي.
وتقام المباراة في تمام الساعة 21:30 مساء يوم الاثنين بتوقيت ايران، على ملعب عبدالله بن فيصل بجدة.
/انتهى/
توجه اعضاء فريق برسبوليس الايراني لكرة القدم الى جدة لمواجهة الاهلي السعودي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر اعضاء فريق برسيبوليس لكرة القدم اليوم إلى جدة على متن طائرة مستأجرة للقاء مع نادي الأهلي السعودي.
وتقام المباراة في تمام الساعة 21:30 مساء يوم الاثنين بتوقيت ايران، على ملعب عبدالله بن فيصل بجدة.
/انتهى/
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