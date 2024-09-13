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١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٥ م

وزير الخارجية: دبلوماسية الرئيس بزشكيان مذهلة ستفتح افاقا جديدة

وزير الخارجية: دبلوماسية الرئيس بزشكيان مذهلة ستفتح افاقا جديدة

اكد وزير الخارجية الايراني، سيد عباس عراقجي، على ان الدبلوماسية العامة والمذهلة التي ينتهجها رئيس الجمهورية الاسلامية، الدكتور مسعود بزشكيان، ستفتح افاقا جديدة امام ايران والعراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف عراقجي، في منشور عبر الفضاء الافتراضي: "انني سعيد لمرافقتي الدكتور بزشكيان في زيارته الناجحة بامتياز الى العراق".

وتابع وزير الخارجية: "هذه الزيارة، تضمنت الذهاب الى 6 مدن عراقية في غضون 3 ايام، ولاول مرة استقبل اقليم كردستان العراق، رئيسيا ايرانيا، وتم ايضا التوقيع على 14 مذكرة تفاهم قيمة بين البلدين".

/انتهى/

رمز الخبر 1948464

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