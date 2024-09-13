وزير الخارجية: دبلوماسية الرئيس بزشكيان مذهلة ستفتح افاقا جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف عراقجي، في منشور عبر الفضاء الافتراضي: "انني سعيد لمرافقتي الدكتور بزشكيان في زيارته الناجحة بامتياز الى العراق".



وتابع وزير الخارجية: "هذه الزيارة، تضمنت الذهاب الى 6 مدن عراقية في غضون 3 ايام، ولاول مرة استقبل اقليم كردستان العراق، رئيسيا ايرانيا، وتم ايضا التوقيع على 14 مذكرة تفاهم قيمة بين البلدين".



/انتهى/