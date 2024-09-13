وزير الخارجية: دبلوماسية الرئيس بزشكيان مذهلة ستفتح افاقا جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف عراقجي، في منشور عبر الفضاء الافتراضي: "انني سعيد لمرافقتي الدكتور بزشكيان في زيارته الناجحة بامتياز الى العراق".
وتابع وزير الخارجية: "هذه الزيارة، تضمنت الذهاب الى 6 مدن عراقية في غضون 3 ايام، ولاول مرة استقبل اقليم كردستان العراق، رئيسيا ايرانيا، وتم ايضا التوقيع على 14 مذكرة تفاهم قيمة بين البلدين".
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اكد وزير الخارجية الايراني، سيد عباس عراقجي، على ان الدبلوماسية العامة والمذهلة التي ينتهجها رئيس الجمهورية الاسلامية، الدكتور مسعود بزشكيان، ستفتح افاقا جديدة امام ايران والعراق.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف عراقجي، في منشور عبر الفضاء الافتراضي: "انني سعيد لمرافقتي الدكتور بزشكيان في زيارته الناجحة بامتياز الى العراق".
رمز الخبر 1948464
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