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١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ ص

غزة ... شهداء في القطاع والاحتلال يواصل حملته بالضفة الغربية

غزة ... شهداء في القطاع والاحتلال يواصل حملته بالضفة الغربية

في اليوم الـ344 للحرب، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفا شهداء بينهم أطفال ونساء في غارات للاحتلال الإسرائيلي، فيما يستمر اقتحام الاحتلال لقرى وبلدات بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة بارتفاع عدد الشهداء إثر استهداف منزل بحي التفاح شرقي مدينة غزة إلى 9 بينهم أطفال ونساء.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة إن 83% من المستلزمات الطبية للمستشفيات غير متوافرة، وإن 60% من مخزونات الأدوية الأساسية نفدت.

وفي الضفة الغربية، قالت المصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم العين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وموازاة مع ذلك، حذر قادة بأجهزة الأمن من انفجار الأوضاع بالضفة، مما قد يؤدي إلى مقتل مئات الإسرائيليين.

وعلى الجبهة اللبنانية، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 5 قذائف صاروخية انطلقت من لبنان تم اعتراض بعضها، في حين سقطت البقية بمناطق مفتوحة دون إصابات.

/انتهى/

رمز الخبر 1948465

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