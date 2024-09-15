مجلس الشورى الاسلامي: إيران لم تقدم صواريخ باليستية لأي دولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام علي رضا سليمي في حوار خاص مع مهر أثناء شرحه للاجتماع المغلق لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم: في هذا الاجتماع تحدثوا عن الاتهامات الكاذبة لبعض الدول الأوروبية ضد إيران، وتم التأكيد على أن إيران لم ولن تعطي صواريخ باليستية لأي دولة.

وتابع: في هذا الاجتماع تم التأكيد على أن هذه الادعاءات لبعض الدول الأوروبية تأتي تحت ضغط اللوبيات الصهيونية.

وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: كما تمت في هذا الاجتماع مناقشة مسألة مراجعة القوانين وتقرر أن يتخذ البرلمان الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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