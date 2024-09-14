المؤتمر الدولي الـ 38 للوحدة الاسلامية يبدأ أعماله بحضور الرئيس الايراني الخميس المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام والمسلمون حميد شهرياري في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بجامعة الأديان الإسلامية بمناسبة اقامة المؤتمر الدولي الثامن والثلاثين للوحدة الإسلامية حول موضوع التعاون الإسلامي لتحقيق القيم المشتركة مع التركيز على القضية الفلسطينية: "عندما نتحدث عن القيم المشتركة في العالم الاسلامي، ان التوحيد هو القيمة العليا في العالم الإسلامي. وشعار "لا إله الله" هو شعار يلتزم به جميع المسلمين ويشهدون به في الصلاة".

وتابع الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: "القرآن الكريم كتاب سماوي لجميع المسلمين، وهو قيمة مشتركة وشرف للمسلمين، والله تبارك وتعالى جعل معجزته في هذا الكتاب".

وأضاف شهرياري: "الله تبارك يؤكد على الأخوة الإسلامية وحدة الأمة الإسلامية"، لافتا الى انه اقترح رئيس الجمهورية خلال زيارته للعراق إنشاء اتحاد الدول الإسلامية الذي يعد بالتعاون الإسلامي على المستوى الدولي".

وأوضح الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: "القبلة الواحدة والتوصيات التي خرج بها المجمع بالابتعاد عن التحيزات الطائفية والعرقية والقومية وتجنب الصراع والحرب والإرهاب والتكفير والابتعاد عن الفتنة الإعلامية وإذلال الآخرين وتجنب إهانة المقدسات، من بين أمور أخرى، هو ما نؤكد عليه في المجمع".

وتابع: "من الأماكن التي تهم المسلمين القدس الشريف، وهي القلب المشترك للعالم ولها حساسية خاصة، ونأمل أن نرى تحريرها من أيدي الصهاينة بالتعاون بيننا".

وأضاف شهرياري: "في كل عام ونحن نصر على شعار التعاون المشترك الذي تم التأكيد عليه في المؤتمرات الأربعة الماضية، حتى نشهد تعاوناً دولياً على الساحة العملية".

وقال الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية إن التحدث والإدلاء بالبيانات أمر جيد، لكن التعاون في ساحة العمل هو الطريق إلى الأمام. ونأمل أن تتخذ جميع الدول الإسلامية مثالا في التدابير العملية.

وأعلن حجة الاسلام شهرياري انه ستقام مراسم افتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية الثامن والثلاثين يوم الخميس المقبل بحضور رئيس الجمهورية.

وقال: "إن أهم قضية يمكن أن يوحد الأديان هو القضية الفلسطينية، لذلك اضنفا على شعار هذا العام والذي يؤكد على القضية الفلسطينية".

وتابع: "إن الكيان الصهيوني يقتل الفلسطينيين منذ نحو عام، ويقتل المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ، وهو أمر غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية".

وقال شهرياري: "إن مليوني نازح هي إحدى الكوارث الإنسانية الكبرى. العدالة هي أعظم قيمة دنيوية في الديانات الإسلامية، ونأمل أن تفعل الدول الإسلامية شيئا حتى يتوقف الكيان الصهيوني عن القتل وتدين المنظمات الدولية جرائم الحرب هذه".

وأضاف: "للأسف التعاون الإسلامي ليس إلى حد وقف هذه المجزرة، وقد وصلت الإهانات إلى الضفة الغربية، ولا نرى سلوكا بناء في العالم الإسلامي في هذا الصدد".

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