وزير الاقتصاد الايراني يؤكد على تنفيذ مشروع الممر الشمالي الجنوبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد عبد الناصر همتي صباح اليوم (الاثنين) لقاء مع "إيغور ليفيتين" مساعد رئيس روسيا الاتحادية في وزارة الاقتصاد، حول تنفيذ الممر الشمالي الجنوبي. وأكد على تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن كطريق عبور مناسب لتعزيز التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا والهند ودول الخليج الفارسي.

وقال وزير الاقتصاد في بلادنا: نتوقع من روسيا أن تدعم جدياً مشروع الممر بين الشمال والجنوب.

وأكد: أن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم استثمار الدول الأخرى في هذا الاتجاه وهي مستعدة لتسهيل مشاركة الدول الأخرى في هذا المشروع من خلال تقديم حوافز استثمارية خاصة.

وقال همتي: نأمل أن نرى توسع الاستثمارات الروسية في إيران، خاصة في مشاريع النفط والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.

وأعلن إيغور ليفيتين، كبير مساعدي رئيس روسيا، أثناء تهنئة همتي على انتخاب وزير الاقتصاد في بلادنا، عن تخصيص الأموال لتنفيذ مشروع رشت إلى أستارا من قبل رئيس هذا البلد وقال: تبلغ كمية البضائع التي يمكن نقلها من موقع هذا المشروع أكثر من 15 مليون طن يمكن وصولها حتى الى 30 و50 مليون طن.

وأعلن عن الأمر الخاص لرئيس الاتحاد الروسي بتنفيذ مشروع شمال-جنوب في أقرب وقت ممكن، وقال: "بموجب الأمر، بدأ تنفيذ هذا المشروع ويقوم بنك روسيا "VTB" بتنفيذه".

وقال ليفيتين: حالياً تم الانتهاء من الجزء الأول من مشروع شمال جنوب، ونحتاج إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد للدخول في الجزء التنفيذي.

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