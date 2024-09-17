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١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:١٥ ص

قائد الثورة يستقبل اليوم اعضاء البعثة الرياضية الاولمبية والبارالمبية الايرانية

قائد الثورة يستقبل اليوم اعضاء البعثة الرياضية الاولمبية والبارالمبية الايرانية

من المقرر أن يلتقي اعضاء البعثة الإيرانية الرياضة الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس مع سماحة قائد الثورة الإسلامية خلال ساعة اخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يستقبل قائد الثورة الاسلامية اليوم الثلاثاء اعضاء البعثة الرياضية الايرانية التي شاركت بدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس.

وأقيمت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في الفترة من 24 تموز/يوليو الى 10 آب/أغسطس 2024 في فرنسا، واحتلت البعثة الرياضية الاولمبية الايرانية المركز الـ21  بحصدها 12 ميدالية،3 ذهبيات و 6 فضيات و 3 برونزيات في هذه البطولة.

بينما احتلت البعثة الرياضية البارالمبية الايرانية المركز الـ14 في الالعاب البارالمبية بحصولها على 8 ميداليات ذهبية و10 فضيات و7 برونزيات، وقد اقيمت هذه المنافسات في الفترة من 28 آب/أغسطس الى 8 ايلول/ سبتمبر 2024 بباريس .

هذا وقد اشاد قائد الثورة الاسلامية في رسالة سابقة له، باداء الرياضيين ورؤساء الاتحادات والمدربين المشارکین في منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

/انتهى/

رمز الخبر 1948578

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