قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة آية الله محفوظي

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه عزى سماحة آية الله السيد علي الخامنئي(مدظله العالي) بوفاة آية الله محفوظي، أحد أعلام حوزة قم العلمية.

وجاء في نص رسالة العزاء التي بعثها سماحة قائد الثورة:

بسم الله الرحمن الرحیم

انني اعزي بمناسبة وفاة آية الله الحاج الشيخ عباس محفوظي رحمه الله عائلته الكريمة وجميع أصدقائه ومحبيه وطلابه. حيث كان هذا العالم الجليل من تلاميذ الإمام الراحل وأصحابه منذ زمن طويل، وكان من المخلصين لذلك الرجل العظيم إلى آخر أيام حياته المباركة. فاسال الله تعالى ان يتغمدها في رحمته وغفرانه.

هذا وتوفي مساء الثلاثاء الماضي 2024/09/10 آية الله الشيخ عباس محفوظي، أحد أعلام حوزة قم العلمية عن عمر يناهز الـ 96 عاما نتيجة نوبة قلبية في المستشفى.

قد ترك الفقيد آية الله عباس محفوظي رحمة الله عليه، إرثًا علميًا غنيًا، حيث شغل مناصب وعلمية عديدة، منها عضوية مجلس الخبراء، والمجلس الأعلى لحوزه قم العلمية وجمعية مدرسي الحوزة العلمية. كما تولى رئاسة هيئة الاستفتاء لدى الفقيه الجليل آية الله بهجت الفومني.

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