قوة التعبئة الإيرانية "الباسيج" تبدي استعدادها لإعادة إعمار غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسؤول مؤسسة التعبئة "الباسيج" للنقابات والتجار والناشطين الاقتصاديين الإيرانية العميد غلام رضا حسن بور، اليوم خلال الحدث الاول للجهاديين ونماذج الاعمال الناجحة لهذا المؤسسة،عن استعداد 1000 مجموعة جهادية ايرانية مساعدتها في إعادة إعمار غزة.

واشار حسن بور إلى أنه يجب ان يكون هناك مركز فكري خاص بالمجموعات الجهادية والناشطين الاقتصاديين لتطوير المشاريع الصغيرة باستخدام المعرفة والذكاء الصناعي.

ولفت إلى ان المجموعات الجهادية شاركت في مراسم الاربعين وقدمت خدماتها الفنية والتخصصية للعراقين الذين يحتاجون لهذه الخدمات بالاضافة للزوار الايرانيين.

وفي إشارة إلى الدمار الذي خلفه الاحتلال الاسرائيلي في غزة ابدى حسن بور استعداد 1000 مجموعة جهادية للمساعدة في إعادة إعمار غزة في حال توفرت الشروط المناسبة.

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