كمالوندي يلتقي رئيسة معهد الدراسات المتقدمة وابحاث التكنولوجيا الحيوية الفنزويلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش الدورة العادية الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، التقى مساعد الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية "بهروز كمالوندي" وعدد من كبار مساعدي ومديري الصناعة النووية الايرانية رئيسة معهد مؤسسة الدراسات المتقدمة وابحاث التكنولوجيا الحيوية الفنزويلي غلوريا كارفاليو.

هذا وقد غادر مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" طهران يوم السبت 14 ايلول/سبتمبر متوجها الى فيينا العاصمة النمساوية فيينا على رأس وفد للمشاركة في الدورة العادية الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشاركت ايران في جناح خاص لها المعرض الجانبي للدورة العادية الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.