تعيين "كاظم غريب آبادي" مساعدا لرئيس مؤتمر الوكالة الذرية

وفي اليوم الاول للمؤتمر العام الـ 63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد اليوم الاثنين ، تم انتخاب سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الذرية كاظم غريب آبادي مساعدا لرئيس المؤتمر عن مجموعة الشرق الاوسط وجنوب آسيا (مزا).

وبدا المؤتمر العام الـ 63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعماله اليوم الاثنين في فيينا.

ومن ضمن القضايا التي سيتم البحث حولها في المؤتمر؛ تعزيز تاثير تنفيذ اجراءات الامان والمزيد من الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا النووية في سياق التنمية.

وسيتم خلال المؤتمر ايضا انتخاب 11 عضوا جديدا لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبالغ عددهم 35 عضوا.

ويشارك في المؤتمر مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي والمتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي.

وكان صالحي قد وصل الى فيينا امس الاثنين واجرى محادثات مع رئيس شركة "روس اتوم" الروسية "الكسي ليخاتشوف"./انتهى/