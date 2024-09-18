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١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ م

مدينا العمل الاجرامي في لبنان؛

متحدثة الحكومة الايرانية: إرهاب الکیان الصهيوني يثير الكراهية والاشمئزاز

متحدثة الحكومة الايرانية: إرهاب الکیان الصهيوني يثير الكراهية والاشمئزاز

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية السيدة "فاطمة مهاجراني"، ادانة ايراني للعمل الاجرامي في لبنان الذي وقع يوم امس واليوم مضيفا: أن "إرهاب الکیان الصهيوني يثير الكراهية والاشمئزاز".

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية السيدة "فاطمة مهاجراني"، قالت في منشور علی صفحتها بمنصة "اکس" اليوم : أن "إرهاب الکیان الصهيوني يثير الكراهية والاشمئزاز".

واضافت : إننا ندين العمل الإجرامي الذي وقع بالأمس، والمتمثل في تفجير أجهزة الاتصالات، وجريمة اليوم المتمثلة في تفجير الشبكات اللاسلكية لافراد حزب الله اللبناني، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين اللبنانيين.

وتابعت مهاجراني، ان حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاغاثة المصابين في هذه الجريمة.

رمز الخبر 1948657

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