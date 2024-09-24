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٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٤٦ م

الأردن: العدوان الإسرائيلي على لبنان سببه العجز الدولي عن وقف عدوانها على غزة

الأردن: العدوان الإسرائيلي على لبنان سببه العجز الدولي عن وقف عدوانها على غزة

أكد وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، أن عدوان "إسرائيل" على لبنان سببه العجز الدولي عن وقف عدوانها على غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الصفدي في تصريحات صحفية تعقيبا على الاحداث الجارية في لبنان: "إسرائيل" تدفع المنطقة لهاوية حرب شاملة لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه.

وأضاف: "نؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن للجم العدوانية الإسرائيلية وحماية المنطقة من كارثية تبعاتها".

وتشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية منذ ساعات الصباح، تصاعدا في العمليات العسكرية بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي ادخل خلالها الحزب مدن إسرائيلية في دائرة النار، وكذلك جيش الاحتلال في قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، قصفه العاصمة بيروت زاعما اغتياله قياديا في حزب الله، فضلا عن شنه العشرات من الغارات الجوية على مناطق جنوب البلاد منذ ساعات الصباح.

وبحسب وزير الصحة اللبناني "فراس الأبيض"، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان أسفرت منذ ساعات الصباح عن استشهاد 274 مواطنا لبنانيا 1024 جريحا نقلوا إلى المستشفيات.

يذكر أن جبهة لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي، تواصل مساندة قطاع غزة ومقاومته في التصدي للحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة 41,455 شهيد و 95,878 إصابة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948857

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