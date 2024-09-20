نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية يلتقي وزيرة دفاع جنوب أفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد محسن دره باغي نائب هيئة الجاهزية والإسناد في الأركان العامة للقوات المسلحة، توجه إلى جنوب افريقيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى للمشاركة في مناورات هذا البلد.

وخلال رحلته التقى مع وزيرة الدفاع لهذا البلد أنجي موتشيخا في المعرض الدولي للفضاء والدفاع وناقشا التعاون الدفاعي العسكري الثنائي.

وفي هذا اللقاء دعا العميد دره باغي، في إشارة إلى تاريخ التعاون الدفاعي بين البلدين، إلى استخدام كافة الإمكانات لزيادة التعاون والتفاعل بين البلدين. وأعرب عن أمله بدعوة السيدة موتشيخا لزيارة إيران، يتم تنفيذ التفاهمات السابقة بين البلدين وتحديد مجالات جديدة للتعاون.

ونقل العميد دره باغي في هذا اللقاء تقدير الجمهورية الإسلامية ودعمها لموقف جنوب أفريقيا الشجاع في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وإحالة قضية الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية.

ومن جانب اخر شكرت السيدة موتشيخا، وزيرة الدفاع في جنوب أفريقيا، وفد بلادنا رفيع المستوى لحضور المعرض، ورحبت بدعوة الزيارة إلى إيران وأعربت عن أملها في أن تستمر تعميق العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع العسكري.

وأعربت وزيرة دفاع جنوب أفريقيا عن تقديرها لمقاومة الشعب الإيراني ضد العقوبات والضغوط القاسية وغير الإنسانية، وأكدت على دعم الدول المحبة للحرية لبعضها البعض. كما أكدت دعم بلادها على أعلى المستويات لشعب فلسطين المظلوم، معتبرا هذا الدعم واجبا إنسانيا وأخلاقيا على كافة الدول، وأكدت على استمراره.

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