العميد نصير زاده: ما زلنا مستعدين للرد بحزم على أي عدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الجانبان في اتصال هاتفي بين العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيدة أنجي موتشيكا، وزيرة الدفاع في جنوب أفريقيا، على تعزيز التعاون الدولي، ومواجهة الأحادية، ودعم وحدة أراضي الدول.

وفي هذا الاتصال، أشاد العميد نصير زاده بمواقف جنوب أفريقيا المبدئية وإجراءاتها القانونية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، وأدان عدوان الكيان الصهيوني ضد إيران وغزة، وقال: إن مواقف حكومة جنوب أفريقيا مستوحاة من روح العدالة ومناهضة العنصرية لشعب هذا البلد. لدى إيران وجنوب إفريقيا توجهات مشتركة على الساحة الدولية، مثل مكافحة الإرهاب، ومقاومة الهيمنة، ومواجهة أسلحة الدمار الشامل.

كما أشار وزير دفاع بلادنا إلى العدوان الأخير للكيان الصهيوني، قائلاً: إن مهاجمة المناطق السكنية والقادة في غياب الحرب انتهاكٌ واضحٌ للقانون الدولي. لقد رددنا بحزم، حيث دعا الكيان الصهيوني إلى وقف إطلاق النار بوساطة وطلب من الولايات المتحدة. كما وافقنا على طلبهم لمنع اتساع الأزمة، لكننا ما زلنا مستعدين للرد بحزم على أي عدوان.

وأكد قائلاً: لقد حان الوقت للدول المستقلة مثل إيران وجنوب إفريقيا وأعضاء مجموعة البريكس الأخرى لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد سياسات الهيمنة الأمريكية والكيان الصهيوني.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السيدة أنجي موتشيخا، وزيرة دفاع جنوب إفريقيا، دعم بلادها الثابت لإيران، وقالت: إن شعبنا وحكومتنا يعارضان الهجمات التي شُنت على الأمة الإيرانية. نحن ندعم وحدة أراضي إيران. لقد عزز دفاع إيران روح الشعوب المُحبة للحرية في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: إن قوة إيران ومقاومتها مصدر إلهام لجميع الشعوب. نتذكر أن إيران وقفت إلى جانبنا في الأوقات الصعبة، واليوم، في مواجهة التهديدات، يجب أن نقف معًا للدفاع عن استقلال وأمن شعوبنا.