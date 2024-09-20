شهداء وجرحى اثر عدوان صهيوني استهدف منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدواناً جوياً استهدف شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. ووقعت الغارة في شارع مكتظ بالسكان في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية، وفي وقت تشهد المنطقة حركة كثيفة للمدنيين.

وهرعت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، حيث تقوم فرق الدفاع المدني بانتشال الضحايا ومن بينهم أطفال.

وأفادت المصادر بارتقاء شهيد وإصابة 14 شخصاً بينهم أطفال، في حصيلة أولية لهذا العدوان.

واستهدفت الغارة المعادية شقة في احد المباني السكنية في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبب بسقوط ضحايا. وهرعت سيارات الاسعاف والصليب الأحمر والإطفاء التابعة للدفاع المدني الى المكان المستهدف، وبعملون على نقل الاصابات وسط انتشار للجيش.

وقالت مصادر اعلامية، إن طائرة حربية معادية F35 شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في منطقة الجاموس. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد تظهر حجم الدمار الذي حلفته الغارة الإسرائيلية.

يتبع...