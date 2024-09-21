وزير الخارجية الايراني يهنئ ويعزي السيد نصرالله باستشهاد القيادي ابراهيم عقيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا رسالة إلى السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني هنأ فيها وعزى باستشهاد السيد إبراهيم عقيل القائد المجاهد وبطل النضال ضد كيان الاحتلال الصهيوني، إلى جانب مجموعة من قادة ومجاهدي جبهة المقاومة الإسلامية اللبنانية.

وقال وزير الخارجية في رسالته: "النضال والمقاومة حتى تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال سيستمران بقوة أكثر وذلك بفضل تضحيات مجاهدي جبهة المقاومة في فلسطین ولبنان وعلى امتداد المنطقة".

وأضاف عراقجي: "من واجبي أن أكون صوت الشعبين الفلسطيني واللبناني الباسل في الجمعية العامة للأمم المتحدة".



وختم بقوله: "مرة أخرى أثبت الاحتلال أنه لا يلتزم بأي معايير أخلاقية أو قانونية حتى لو كلف ذلك تعريض أمن المنطقة والعالم للخطر".

يذكر انه استشهد القيادي الكبير ابراهيم عقيل الى جانب عدد اخر من رجال المقاومة اللبنانية امس الجمعة في غارة وحشية للكيان الصهيوني علي جنوب بيروت.

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