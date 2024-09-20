حزب الله يؤكد خبر استشهاد القيادي إبراهيم عقيل... شهادة تليق بصاحبها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القيادي إبراهيم عقيل _ الملقب بـ "تحسين"_ كان قائدا للقوات الخاصة في حزب الله اللبناني والمعروفة بوحدة رضوان.

ويعتبر الشهيد "عقيل" من أكثر القادة العسكريين تأثيراً في وحدة "الرضوان" وكان يعتبر من أهم القادة العسكريين بعد الشهيد فؤاد شكر.

وقال حزب الله في بيانه: "كانت القدس دائمًا في قلب وعقل وفكر الشهيد ليل نهار، كانت القدس عشق روحه وكانت الصلاة في مسجدها ‏حلمه الأكبر”.

وأضاف البيان "بكل اعتزاز وفخر تُقدّم المقاومة الإسلامية اليوم أحد قادتها الكبار شهيدًا على طريق القدس وتعاهد روحه ‏الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر إن شاء الله".

وفي وقت سابق، حددت الحكومة الأمريكية مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يستطيع أن يغتال هذا القائد الجهادي في حزب الله أو يقدم معلومات من شأنها أن تؤدي إلى اغتياله أو اعتقاله.

وفي عام 2015، وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة المطلوبين، وفي سبتمبر 2019، وضعت وزارة الخارجية الأمريكية إبراهيم عقيل على قائمة الأشخاص الذين يعتبرون _ حسب الأمريكيين_ "إرهابيين".

هذا وشنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدواناً جوياً استهدف شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. ووقعت الغارة في شارع مكتظ بالسكان في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية، وفي وقت تشهد المنطقة حركة كثيفة للمدنيين.

وهرعت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، حيث تقوم فرق الدفاع المدني بانتشال الضحايا ومن بينهم أطفال.

وأفادت المصادر بارتقاء شهيد وإصابة 14 شخصاً بينهم أطفال، في حصيلة أولية لهذا العدوان.

وقالت مصادر اعلامية، إن طائرة حربية معادية F35 شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في منطقة الجاموس. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد تظهر حجم الدمار الذي حلفته الغارة الإسرائيلية.

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