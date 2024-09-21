السيد الحوثي يكشف المتضرر الاكبر من ثورة 21 من سبتمبر اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وصف السيد الحوثي إنجاز ثورة الـ 21 من سبتمبر بانه إنجاز أصيل للشعب اليمني بكل ما تعنيه الكلمة واضاف : قرار ثورة الـ 21 من سبتمبر هو قرار شعبنا وأهداف تحركه تعود إليه وهي آماله وتطلعاته وتوجهاته .



واشار الى ان كل ما أُتي في إطار ثورة الـ 21 من سبتمبر من أنشطة ومواقف كانت يمنية أصيلة بدون أي تأثير أو تدخل خارجي وتابع قائلا : ترتب على إنجاز ثورة الـ 21 من سبتمبر نتائج في غاية الأهمية وستكون آثارها وامتداداتها -إن شاء الله- بما يلبي كل آمال شعبنا .

واستطرد القول : 10 سنوات حافظ فيها شعبنا العزيز على إنجازه وواجه تحديات ولا يزال يواجهها وحقق إنجازات مهمة رغم حجم التحديات ، الاتجاه المعادي لثورة الـ 21 من سبتمبر وعلى رأسه الأمريكي والإسرائيلي يعتبر الخاسر الأكبر لأنه خسر سيطرته المباشرة على بلدنا .



واعتبر قائد حركة انصار الله ان الأمريكي هو المتضرر الأول من ثورة 21 سبتمبر بالنظر إلى أطماعه الاستكبارية للسيطرة التامة على البلد واستغلال ثرواته واضاف: موقف الإسرائيلي من ثورة 21 سبتمبر في عدائه وقلقه منها إلى درجة أنه اعتبرها أخطر من النووي الإيراني .



ولفت الى ان الشعب اليمني حقق هدفا عظيما في ثورة 21 سبتمبر وهو الحرية والاستقلال وقال : الأمريكي والإسرائيلي ومن يواليهم اتجهوا إلى العدوان على شعبنا العزيز على مدى كل هذه السنوات الماضية وهذا العدوان كان شاملا، ارتكب فيه المعتدون أبشع الجرائم وحاصروا شعبنا العزيز حصارا كاملا .



وتابع : الأمريكي حاول بعدوانه أن يستعيد سيطرته على بلدنا من خلال أدواته التي تولت كبره وإثمه بحق شعبنا، لم يكن من مشروع لدى المعتدين سوى مشروع الاحتلال والسيطرة ومصادر حرية شعبنا واستقلالنا، لكن الأعداء فشلوا في استعادة السيطرة على بلدنا، وشعبنا العزيز حافظ على هذا الإنجاز ولو بالحد الأدنى في عمقه الاستراتيجي .



واكد ان ثورة الـ 21 من سبتمبر راسخة مهما كان حجم المؤامرات والحروب والاستهداف واضاف: كل ما فعله الأعداء تجاه الثورة كانت نتيجته ومآلاته الفشل، لأن الثورة إنجاز للشعب من واقع آماله وأهدافه وتطلعاته.

النتائج المهمة جدا لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر.



واعتبر انه: لو استمرت السيطرة الأمريكية على البلد لكانت حالة التطبيع هي الحالة السائدة على الموقف الرسمي لارتباطه بالأمريكي والإسرائيلي



واشار الى ان من الأهداف المهمة لثورة الـ 21 من سبتمبر هو إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس صحيح من انتماء شعبنا وقال: بدأت الدولة ببناء القدرات العسكرية والأمنية بناء أصيلا لخدمة الشعب، القدرات العسكرية التي تُبنى في إطار الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح .



وقال السيد الحوثي ان التحديات الكبرى التي واجهها اليمن اسهمت في بناء القدرات العسكرية مؤكدا بالقول: نمتلك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول، والقوة الصاروخية هي عنوان هذا البناء المتطور والفعال والمهم، القوة الصاروخية لبلدنا ذراع عسكرية ضاربة لصالح شعبنا العزيز في مواجهة أعدائه وأعداء أمتنا.



وتابع : بلدنا بات في مستوى متقدم على مستوى الطيران المسير والقوة البحرية وتشكيل وتطوير القوة البرية وإنتاج متطلباتها، بدون بناء للقدرات العسكرية وتطويرها وامتلاك القوة العسكرية والأمنية الرادعة للعدو، فأي بناء آخر لن يكون له حماية.



على صعيد اخر اعتبر الأنشطة المتعلقة بالتعبئة بانها من أهم الأنشطة وهي مستمرة، والعروض الضخمة التي شهدناها اليوم ستستمر إن شاء الله في الأيام القادمة واضاف: أصبح عدد الملتحقين بالتدريب في التعبئة قرابة نصف مليون متدرب وهناك مئات الآلاف أيضا ممن تدربوا سابقا في إطار التشكيل العسكري، و الخروج الأسبوعي المليوني سيتواصل وأنشطة الذكرى العاشرة لثورة الـ 21 من سبتمبر مستمرة هذا الأسبوع وفي إطار نصرة الشعب الفلسطيني، نحن وجّهنا كل الفعاليات وكل المناسبات لتكون في الاتجاه المناصر للشعب الفلسطيني، وستختتم الفعاليات إن شاء الله آخر الأسبوع يوم الجمعة بالخروج المليوني والكبير.



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