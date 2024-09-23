المقاومة العراقية تستهدف قاعدة مراقبة لواء غولاني بالطيران المسير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق انها استهدفت فجر اليوم الاثنين قاعدة مراقبة لواء غولاني الصهيوني في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت المقاومة العراقية في بيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الإحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأثنين الموافق 23 / 9 / 2024 ، قاعدة مراقبة لواء غولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأثنين ١٩ - ربيع الأول - ۱٤٤٦ هـ

/انتهى/