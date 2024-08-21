عرض فيلم انيميشن لعلي الأصغر (ع) في مدينة كربلاء المقدسة حتى الاربعينية +صور+ فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أحد الإجراءات الفعالة التي يتم تنفيذها باستخدام المعرفة الحالية هو الفيديوهات الاسقاطية ( فيديو مابينغ) أو الإضاءة ثلاثية الأبعاد التي يتم تنفيذها بمساعدة جهاز عرض فيديو وجهاز كمبيوتر وبرامج خاصة.

وفي السياق قامت مجموعة "ققنوس" الثقافية والدينية بإعداد محتوى رقمي لعرض الأعمال الدينية على شكل اسقاط الفيديو في مدينة كربلاء المقدسة خلال الأربعين.

وهذا الحدث الثقافي المصمم من الرسوم المتحركة المسمى سماحة علي الأصغر (ع) والذي يقام في مدينة كربلاء ساحة اللواء أمام باب قبلة مرقد الامام الحسين (ع) المقدس، لفت انتباه زوار أبي عبد الله الحسين (ع)، وأثار اعجابهم.

وقد اجتذب هذا النشاط الميداني الفعال في عامه الثالث من التنفيذ العديد من الجماهير. في هذا الحدث، بالإضافة إلى سماحة علي الأصغر (ع)، تعرض رسوم متحركة عن جرائم الكيان الصهيوني في قتل الأطفال الأبرياء في غزة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب الحرارة الشديدة، يقام هذا الحدث كل ليلة من الساعة 20:00 إلى الساعة 4:30 صباحا.

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