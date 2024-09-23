ردا على العدوان الصهيوني..حزب الله يدك بالصواريخ "رامات ديفيد" والمخازن الرئيسية في المنطقة الشمالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الاثنين، قصف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا" بعشرات ‏الصواريخ، مرّتين.

كما قصف مجاهدو المقاومة مقرّ الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة "يوآف" بعشرات الصواريخ، ومقرّ قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة "عين زيتيم" بعشرات الصواريخ أيضاً.

وبالتزامن، قصف حزب الله مجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رفائيل"، في منطقة ‏"زوفولون" شمالي حيفا بعشرات الصواريخ.

كما قصفت المقاومة قاعدة ومطار "رامات ديفيد" ‏بعشرات الصواريخ.‏

وأكّدت المقاومة أنّ هذه الاستهدافات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية هذه، على الرغم من كل الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة والمتواصلة على القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية.