ردا على العدوان الصهيوني..حزب الله يدك بالصواريخ "رامات ديفيد" والمخازن الرئيسية في المنطقة الشمالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الاثنين، قصف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا" بعشرات الصواريخ، مرّتين.
كما قصف مجاهدو المقاومة مقرّ الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة "يوآف" بعشرات الصواريخ، ومقرّ قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة "عين زيتيم" بعشرات الصواريخ أيضاً.
وبالتزامن، قصف حزب الله مجمعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل"، في منطقة "زوفولون" شمالي حيفا بعشرات الصواريخ.
كما قصفت المقاومة قاعدة ومطار "رامات ديفيد" بعشرات الصواريخ.
وأكّدت المقاومة أنّ هذه الاستهدافات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، ودفاعاً عن لبنان وشعبه.
وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية هذه، على الرغم من كل الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة والمتواصلة على القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية.
تعليقك