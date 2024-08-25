حزب الله يبدأ عملية الرد الأولى على اغتيال فؤاد شكر

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أكد بيان المقاومة “بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وبالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ”.

وأوضح البيان ان “هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها إن شاء الله تعالى”، وشدد على ان “المقاومة الإسلامية في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني وبالأخص إذا تم المسّ بالمدنيين فسيكون العقاب شديداً وقاسياً جدا”.

وفي بيان آخر، قالت المقاومة الاسلامية “بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل”، وتابعت “هي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر”.

ولفت البيان الى ان “عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا بإتجاه مواقع العدو “، واشارت الى ان “المواقع التي تم استهدافها وإصابتها بعون الله تعالى: 1- قاعدة ميرون، ‏2- مربض نافي زيف، ‏3- قاعدة زعتون، ‏4- مرابض الزاعورة، ‏5- قاعدة السهل، ‏6- ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل، ‏7- ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل، ‏8- قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل، ‏9- قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل، ‏10 – قاعدة عين زي تيم، ‏11- ثكنة راموت نفتالي”.

واوضح البيان ان “بقية التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة”.

كما أفادت قناة المنار أن كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم يتم تحديد موعدها لاحقا

نص بيان رقم 1 الصادر عن المقاومة الاسلامية

بسم الله قاصم الجبارين

بيان أولي عن المقاومة الإسلامية في لبنان

‏” إنّا من المجرمين لمنتقمون”‏

في يوم أربعينية الإمام الحسين بن علي عليهما السلام سيد الشهداء وإمام الأحرار ورمز التضحية والإيثار ‏والإباء، وعند فجر هذا اليوم الأحد الواقع في 25 آب 2024 وفي إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر رحمه ‏الله وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال، بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً، وبالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ.‏

هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها إن شاء الله تعالى.‏

إن المقاومة الإسلامية في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني وبالأخص إذا تم المسّ بالمدنيين فسيكون العقاب شديداً وقاسياً جداً.‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ‏

المقاومة الإسلامية

نص بيان رقم 2 الصادر عن المقاومة الاسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

“إنّا من المجرمين منتقمون”‏

أولاً، بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل

وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر.‏

ثانياً، عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا بإتجاه مواقع العدو ‏

ثالثاً، المواقع التي تم استهدافها وإصابتها بعون الله تعالى: ‏

‏1- قاعدة ميرون

‏2- مربض نافي زيف

‏3- قاعدة زعتون ‏

‏4- مرابض الزاعورة

‏5- قاعدة السهل

‏6- ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل

‏7- ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل

‏8- قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل

‏9- قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل

‏10 – قاعدة عين زي تيم ‏

‏11- ثكنة راموت نفتالي

رابعاً، بقية التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة .‏

‏ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ‏

‏ المقاومة الإسلامية

كلمة نصرالله الساعة 6.30 بتوقيت طهران

ويلقي السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، كلمة اليوم عند الساعة 6.00 بتوقيت بيروت (6.30 بتوقيت طهران) حول تفاصيل العملية الانتقامية التي نفذها حزب الله.

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حال الطوارئ لمدة 48 ساعة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في كافة أرجاء إسرائيل اعتبارا من السادسة صباح الأحد.

وأشار مكتب غالانت في بيان الى أن إعلان حال الطوارئ يتيح للجيش "إصدار تعليمات إلى مواطني إسرائيل، بما يشمل الحد من التجمعات وإغلاق المواقع حيث يكون ذلك ذا صلة".

وأضاف الوزير "أنا مقتنع بوجود احتمال كبير لشن هجوم على السكان المدنيين في مناطق من البلاد".

إعلام عبري: "حزب الله" خطط لاستهدف مقرات الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية في ‎تل أبيب



أعلن الاعلام العبري أن "حزب الله" اللبناني خطط خلال عملياته صباح اليوم الأحد لاستهدف مقرات الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في ‎تل أبيب، بحسب ما ذكرت قناة 12 الإسرائيلية.

البيان الثالث لحزب الله: ادعاء العدو بالعمل الوقائي مخالف للحقائق على الأرض

وبعون الله تعالى، أقلعت جميع الطائرات المسيرة الهجومية من حظائرها في الأوقات المحددة، واخترقت الحدود اللبنانية وفلسطين باتجاه الهدف عبر مسارات متعددة. وبذلك تمت عمليتنا العسكرية اليوم وناجحة بفضل الله تعالى

ادعاءات العدو حول العمل الوقائي والأهداف التي حققها وتعطيل هجوم المقاومة هي ادعاءات جوفاء ومخالفة للحقائق على الأرض، وسيكذبها اليوم السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني.

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل هجوم "حزب الله" والإعلام الإسرائيلي يعلق على نتائج المواجهة

ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق نحو 210 صواريخ ونحو 20 طائرة بدون طيار من لبنان على شمال إسرائيل في هجوم حزب الله هذا الصباح.

افتتاح جميع الملاجئ العامة البالغ عددها 240 في تل أبيب

بعد الرد العسكري الأول لحزب الله اللبناني؛ أعلنت بلدية تل أبيب: نظراً للتطورات الأمنية في الشمال وبأمر من قيادة الجبهة الداخلية، قامت البلدية صباح اليوم بفتح جميع الملاجئ العامة في البلدية. يوجد في مدينة تل أبيب 240 ملجأً عامًا منتشرة في جميع أنحاء المدينة.

حزب الله استهدف مراكز الشاباك والموساد

تم استهداف أهداف مهمة في تل أبيب. ووفقاً للتقارير الموجودة، فإن إطلاق حزب الله أكثر من 300 صاروخ كاتيوشا على أهداف عسكرية في شمال الأراضي المحتلة كان نتيجة النجاح في مرور عشرات الطائرات الانتحارية بدون طيار التي حلقت لتدمير عدد من الأهداف الخاصّةوالمهمة.