بزشكيان يلتقي اعضاء مجموعة "الدر" الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس مسعود بزشكيان، في ثاني لقاء منذ وصوله الى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة الاممية، التقى مع اعضاء مجموعة "الدر" الدولية (تضم مجموعة الدرز او كبار السن، رؤساء ورؤساء وزراء سابقين لبعض الدول الذين يعملون على تحقيق السلام والأمن الدائمين).

وجرى هذا اللقاء بحضور وزير الخارجية "سيد عباس عراقجي" وفي جناح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بمبنى الامم المتحدة في نيويورك.

من جانب اخر، عقد الرئيس الايراني اول لقائه في نيويورك مع رؤساء ومسؤولي وسائل الاعلام ووكالات الانباء الامريكية والدولية.