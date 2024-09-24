بزشكيان يؤكد على تطوير العلاقات مع طاجيكستان في جميع المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مسعود بزشكيان، مساء الاثنين في مقر إقامته، برئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، وأكد على تطوير وتوسيع التفاعلات والاتصالات العلمية والثقافية والاقتصادية والأمنية مع طاجيكستان.

وواصل الرئيس اعتبار قضية أفغانستان قضية مشتركة بين البلدين، وأكد على الحاجة إلى مزيد من التقارب والتعاون بين طهران ودوشنبه لمساعدة هذا البلد على التغلب على المشاكل والقضايا المقبلة.

وفي هذا اللقاء، قال الرئيس الطاجيكي امام علي رحمن، مشيدا بمواقف الدكتور بزشكيان في اتجاه خلق الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية: "لقد حققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدما كبيرا على الرغم من الضغوط القمعية والعقوبات، ونريد الاستفادة من تجارب إيران، كما نعمل على تعزيز وتعميق العلاقات في كافة المجالات".

وأشار رئيس طاجيكستان أيضًا إلى تاريخ وثقافة وحضارة إيران وقال: نحن نعتبر أنفسنا جزءًا من هذه الحضارة العظيمة والغنية وعلى عكس المنتقدين، فإننا نعتبر تقدم إيران ونجاحها هو تقدمنا ونجاحنا.

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