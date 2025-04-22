وزير الداخلية الايراني يلتقي الرئيس الطاجيكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الداخلية الايراني إسكندر مؤمني، الذي سافر إلى طاجيكستان على رأس وفد، بعد اجتماعه مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، وصف الاجتماع التفصيلي معه بالإيجابي للغاية ، قائلاً: "لقد تم نقل تحيات ورسالة رئيسنا الدكتور بزشكيان إليه، وقال بدوره: "انقل تحياتي إلى أخي الدكتور بزشكيان".

وقال وزير الداخلية: "في هذا اللقاء، أكد رئيس طاجيكستان أنه ليس لدينا حدود في تعميق وتطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية والسياحية".

وأضاف مؤمني: أعلن السيد إمام علي رحمان استعداد طاجيكستان الكامل لتنفيذ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة الدكتور بزشكيان.

وأعرب وزير الداخلية عن أمله؛ في تعزيز العلاقات بين البلدين، نظراً للقواسم المشتركة الثقافية والتاريخية والدينية واللغوية بين البلدين.

وقال مومني: "من القضايا التي طرحت في هذا الاجتماع إلغاء التأشيرات بين البلدين، حيث تم إلغاؤها في الخطوة الأولى للسفر الجوي، وتقرر أنه في الخطوة التالية، من خلال إلغاء التأشيرات للسفر البري، سيتم توفير ظروف سفر مريحة لمواطني إيران وطاجيكستان".

وأضاف وزير الداخلية: "لقد أعطاني رئيس طاجيكستان أيضًا رسالة خاصة لنقلها إلى رئيس بلادنا".