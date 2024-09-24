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٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:١٠ ص

خلال لقاء مع نظيره التركي؛

بزشكيان: المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة لتحقيق الوحدة

بزشكيان: المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة لتحقيق الوحدة

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أن المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة الرامية إلى خلق الوحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان يوم الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الدكتور بزشكيان: إن إنشاء شبكة اتصالات اقليمية في المنطقة واجراء التبادلات الأكاديمية والعلمية والاقتصادية يمكن أن يظهر عظمة العالم الإسلامي للعالم.

وأكد الرئيس الايراني: إن المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة لخلق الوحدة بيننا، وفي ظل هذه الوحدة لن نشهد أبدا جرائم مثل ما تحدث في غزة.

ومن جانبه اعتبر الرئيس التركي في هذا اللقاء اقتراح الرئيس الايراني بشأن إنشاء شبكة اتصالات إقليمية قيمًا للغاية.

/انتهى/

رمز الخبر 1948836

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