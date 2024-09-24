بزشکیان يرد على اتهام إسرائيل بالتدخل الايراني في الاحتجاجات الامريكية المؤيدة لفلسطين

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال مسعود بزشكيان الرئيس الايراني في اجتماعات الامم المتحدة ردا على اتهامات بالتدخل الايراني في احتجاجات الطلاب الامريكيين ضد الكيان الصهيوني فماذا تقولون عما يحدث في أوروبا وبريطانيا؟ هل نحن ندعم كل هذه الاحتجاجات في أرجاء العالم؟!

أكد بزشكيان أن الطالب الذي يأتي إلى الشارع بالمال ليس طالباً!

وأضاف أنتم على علم بأن في أمريكا، اذا تريد أن تدفع 100 دولار في حساب شخص ما سيعرفه الجميع! فكيف أنفقنا المال للطلاب وأنتم لا تعلمون؟!

وقال من الصعب أن نصدق أن طالباً نزل إلى الشارع بسبب الظلم والجريمة والقتل والمجزرة الصهيونية في الاراضي المحتلة وفي حق آلاف الأبرياء، ثم نقول إنه نزل الى الشوارع بسبب المال!

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